Frauen Bundesliga Nach WM-Aus: Kein Zuschauer-Einbruch in Frauen-Bundesliga

Eintracht Frankfurt erwartet, dass sich der Frauenfußball auch nach dem frühen WM-Aus weiter positiv entwickelt und der Zuschauerzuspruch in der neuen Bundesligasaison nicht leiden wird.

Eintracht Frankfurt erwartet nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland keinen starken Rückgang der Zuschauerzahlen in der Frauenfußball-Bundesliga. "Eine Prognose - unabhängig vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft - ist schwierig", teilte der hessische Club auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir glauben aber nicht, dass die Zahlen nach dem Vorrunden-Aus in der Liga im Vergleich zur Vorsaison einbrechen werden."

Der Einzug ins EM-Finale 2022 habe in der vergangenen Saison ligaweit nicht nur einen hohen Zuschauerzuspruch gebracht. Das Interesse "am guten Fußball in der Frauen-Bundesliga" sei generell vorhanden. Ein gutes Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM wäre aber "mit Sicherheit positiv für die Liga" gewesen. "Aus unserer Sicht ist und bleibt der Frauenfußball spannend und mit Entwicklungspotenzial", betonte ein Eintracht-Sprecher. "Wir gehen davon aus, dass der gestiegene Zuspruch gegenüber der Bundesliga bestehen bleibt." Das Bestreben als Eintracht Frankfurt sei weiterhin, "bestmögliche Rahmenbedingungen für Wachstum im Frauenfußball zu setzen".

Die neue Bundesligasaison startet am 15. September mit dem Spiel von Meister FC Bayern München beim SC Freiburg. Eintracht Frankfurt bestreitet zwei Tage später die erste Partie bei der SGS Essen.

