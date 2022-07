Madeleine Steck hat ihren Vertrag beim Frauenfußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt um zwei Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert. Das teilten die Hessinnen am Mittwoch mit. Die 20 Jahre alte Abwehrspielerin spielt seit 2018 am Main und schaffte 2020 den Sprung ins Bundesliga-Team. Insgesamt lief die U20-Nationalspielerin, die bisher meist in der Reserve in der 2. Liga eingesetzt wurde, sieben Mal in der Bundesliga für den Champions-League-Qualifikanten auf. Im August soll Steck die U20 bei der Weltmeisterschaft in Costa Rica als Kapitänin anführen.