In Nordhessen haben an diesem Sonntag Hunderte Gläubige die traditionelle Alphornmesse in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) gefeiert. Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) war ins Upland gekommen, um an dem ökumenischen Gottesdienst auf dem 838 Meter hohen Ettelsberg teilzunehmen. "Ökumenische Gottesdienste haben in unserer immer vielfältigeren Gesellschaft eine besondere Bedeutung", sagte Rhein nach einer Mitteilung der hessischen Staatskanzlei. Sie seien Ausdruck der gemeinsamen christlichen Identität und des Wunsches nach Verständigung über konfessionelle Grenzen hinweg.