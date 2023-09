Landesgartenschau geht in den Endspurt

Freizeit Landesgartenschau geht in den Endspurt

Noch einen Monat hat die LGS in Fulda geöffnet. Die Schaubeete dort zeigen sich momentan von ihrer buntesten Seite.

Mit voller Blütenpracht geht die Landesgartenschau in ihren Endspurt. Noch einen Monat (bis zum 8. Oktober) ist die Schau geöffnet. Dank des vielen Regens in den vergangenen Wochen und des aktuellen Altweibersommers blühen und leuchten derzeit viele Blumen und andere Gewächse auf dem Gartenschaugelände um die Wette. "Unser erstes Etappenziel mit 500.000 Besuchern werden wir voraussichtlich bis übernächste Woche erreicht haben, alles danach ist die Kür", sagte am Donnerstag Sprecherin Patricia Bickert der Deuschen Presse-Agentur.

Zwar habe die Regenphase vor etwa zwei Wochen die Besucherzahlen sinken lassen, doch das tolle Wetter der vergangenen Tage habe die Zahlen nun wieder in die Höhe schnellen lassen, sagte sie. "Dennoch hat der Regen auch sein Gutes: Die Natur steht grandios da und wir können allen Interessierten und vor allem Dauerkartenbesitzern nur raten, sich die Gartenschau und die Natur unabhängig von den Veranstaltungshighlights noch einmal mit offenen Augen anzuschauen."

Derzeit läuft die Blumenschau "Herbstfest", danach kommt die "Dahliensinfonie", die nur vom 21. bis 24. September zu sehen ist. Zu guter Letzt steht laut Bickert vom 28. September an die Blumenschau "Farbexplosion" auf dem Programm, die das Finale der LGS einleitet.

Am kommenden Samstag gibt es eine "Lichternacht" im Wassergarten. Außerdem sind in den kommenden Wochen unter anderem noch ein Taschenlampenkonzert, die Vorführung von Arbeitspferden, eine Floristen-Meisterschaft und die Prämierung der Schaugärten geplant.

