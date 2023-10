Landesgartenschau in Fulda beendet: Über 585.000 Besucher

Nach rund fünfeinhalb Monaten ist am Sonntag die 7. hessische Landesgartenschau in Fulda zu Ende gegangen. Insgesamt zählten die Veranstalter seit dem Beginn Ende April mehr als 585.000 Besucherinnen und Besucher. Damit sei das selbstgesteckte Ziel von mehr als einer halben Million Besuchern deutlich übertroffen worden, hieß es.

Schwerpunkte der Schau waren Projekte der nachhaltigen Stadtentwicklung in der Fuldaaue und im Westen der Stadt. So waren unter dem Motto "Fulda verbindet" unter anderem mit dem "Garten am Sprengelsrasen" und dem "Park überm Engelshaus" grüne Verbindungselemente zwischen Stadtteilen und der Innenstadt entstanden. Zu den bleibenden Elementen gehören auch Spielstationen, Saisongärten sowie ein neuer Spielplatz. Die Stadt hatte zudem positive Effekte für den Tourismus durch die LGS hervorgehoben.