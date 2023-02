Ein Mann hat in einem Frankfurter Restaurant auf einen 54-Jährigen geschossen. Dieser sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Donnerstag mit. Der Gesundheitszustand des Mannes sei nicht lebensbedrohlich. Der Täter konnte flüchten.