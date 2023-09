Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Fulda sind in der Nacht zum Samstag 12 Menschen verletzt worden. Das Feuer brach in einer Erdgeschosswohnung aus und habe eine starke Rauchentwicklung verursacht, weshalb Bewohner teils in höhere Stockwerke flüchteten, wie die Polizei in Fulda am Morgen mitteilte. Von dort aus habe die Feuerwehr die Menschen in Sicherheit gebracht. Ein Bewohner verletzte sich beim Sprung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Mehrheit der Verletzten atmete Rauchgas ein - acht Menschen kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.