Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Traktor in der Nähe von Eichenzell (Kreis Fulda) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen sei eine 27-jährige Autofahrerin am Dienstagabend auf den Traktor aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und landeten im Seitengraben. Während sich die 27-Jährige aus dem Auto befreien konnte, wurde der 70-jährige Traktorfahrer eingeklemmt. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 14.000 Euro.