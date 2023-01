Ein Auto hat im osthessischen Landkreis Fulda das Pedelec einer 64-Jährigen gestreift und sie so zu Fall gebracht. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und an beiden Händen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Nach dem Unfall in Neuhof brachten Rettungskräfte sie in eine Klinik. Die 64-Jährige erlitt einem Sprecher zufolge aber eher leichte Verletzungen.