Eine Autofahrerin hat sich im Landkreis Fulda mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die 19-Jährige war am Dienstagabend aus bisher unbekannten Gründen auf einer Landstraße bei Eiterfeld nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Flutgraben gefahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach liegend wieder auf der Straße. Ersthelfer konnten die Frau den Angaben zufolge aus dem Wagen befreien. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.