Im Landkreis Fulda hat sich ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen überschlagen. Er war nach ersten Erkenntnissen am Montagabend mit dem Auto auf der B27 bei Burghaun zu weit nach rechts gefahren und dort gegen einen Bordstein gestoßen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Das Fahrzeug hob daraufhin mit der rechten Seite in die Luft ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. An dem Auto entstand Totalschaden, der aufgrund des niedrigen Restwertes aber nur auf etwa 1000 Euro geschätzt wurde.