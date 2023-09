Eine 68 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist bei einer Kollision mit einem Auto bei Hofbieber im Landkreis Fulda ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich an einer Kreuzung auf einer Landesstraße am Mittwochmittag ereignet, teilte die Polizei mit. Die Straße war zwischen den Ortsteilen Langenbieber und Schackau gesperrt. Ein Sachverständiger sei an der Unfallstelle eingesetzt worden, um die Ursache zu ermitteln.