Leuchtende Sommerblumen in den Beeten, kunstvoll gestaltete Blumenschauen und ein vielfältiges Begleitprogramm - die Landesgartenschau (LGS) in Fulda hat sich seit ihrer Eröffnung Ende April zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Fast 300.000 Besucher seien bei der Schau bereits gezählt worden, damit liege man auf Kurs, erklärte der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld am Donnerstag.