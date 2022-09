Die Franziskaner und die Bürgerstiftung antonius wollen das Kloster am Frauenberg in Fulda gemeinsam in die Zukunft führen. Dafür hoffen sie auf die Unterstützung des Bistums Fulda als Eigentümer der Klosteranlage. Bisher habe die Stiftung bereits rund 350.000 Euro in den Umbau und die Einrichtung der Inklusionsbetriebe in dem Kloster investiert und weitere Investitionen stünden an, heißt es von den Beteiligten.