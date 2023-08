Während ein 29 Jahre alter Mann in Fulda nur kurz in einer Tankstelle etwas kaufen wollte, hat sich sein Kleintransporter am Freitagabend selbstständig gemacht: Das vermutlich nicht ausreichend vor dem Wegrollen gesicherte Fahrzeug rollte über zwei Straßen hinweg auf das Gelände eines Möbelhauses, durchbrach einen Zaun und kam schließlich nach einem Zusammenprall mit den Gartenmöbeln der Verkaufsausstellung zum Stehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.