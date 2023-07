Im Landkreis Fulda hat ein Lastwagen an einer Tankstelle gebrannt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte der Lastwagen am Montag in der Gemeinde Eichenzell beim Betanken mit Flüssiggas Feuer gefangen. Die Zugmaschine stand dabei in Vollbrand und die Flammen griffen auch auf den Auflieger über. Zudem wurde die Tankstelle durch das Feuer beschädigt.