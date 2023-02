In Fulda ist ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 66 Jahre alte Autofahrer hatte am Montagabend beim Linksabbiegen in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorradfahrers übersehen, der geradeaus weiterfahren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige über die Motorhaube des Wagens geschleudert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ihm wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vor Ort Blut entnommen. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen, bei dem ein geschätzter Sachschaden von 23.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.