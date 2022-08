Bei einem Motorradunfall in der Rhön ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor nach Angaben der Polizei am Sonntagabend beim Abbiegen die Kontrolle über das Motorrad, kam ins Rutschen und stürzte. Mit Beinverletzungen musste er nach dem Unfall in Tann (Landkreis Fulda) ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war teilweise mit Rollsplit bedeckt, erklärte die Polizei am Montag zur möglichen Unfallursache.