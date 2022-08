Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz leicht verletzt worden. Der 62-Jährige hatte am frühen Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort durchbrach der Lkw die Schutzplanke, kippte um und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Polizisten und Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem Führerhaus. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.