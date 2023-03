Stürmer Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist nach dem 2:2-Unentschieden beim VfL Wolfsburg von beiden Seiten mit Komplimenten überschüttet worden. "Wenn Kolo Mouani läuft, brauche ich mich nicht mit ihm zu messen. Ich bin halt ein Güterwagon - und er ist ein ICE", sagte VfL-Kapitän Maximilian Arnold nach dem Sonntagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga.

Auch sein Frankfurter Teamkollege Sebastian Rode sagte über den 24 Jahre alten Franzosen: "Ein überragender Fußballer, er macht in unserem Spiel den Unterschied aus. Man kann ihn in jeder Lage anspielen: Er kann Spieler ausdribbeln und ist in der Luft gut. Er ist wirklich eine der herausragenden Figuren in Europa."

Kolo Muani erzielte in der Volkswagen-Arena das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 für Frankfurt. Einen weiteren Treffer von Jesper Lindström bereitete er in der zweiten Halbzeit spektakulär vor. Der Neuzugang vom FC Nantes stand bei der Aktion jedoch im Abseits, weshalb das Tor nicht zählte.

