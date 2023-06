Die Fußball-Weltmeisterinnen von 2003 haben knapp 20 Jahre nach ihrem Triumph in den USA ein Wiedersehen gefeiert. Das damalige Team von Bundestrainerin Tina Theune traf sich am Samstag auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main. "Das ist ein Erlebnis, das verbindet uns auf ewig", sagte Nia Künzer über den WM-Triumph. Die Stürmerin hatte im Endspiel von Carson beim 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden zehn Minuten nach ihrer Einwechslung das Golden Goal erzielt. Das Treffen nun sei einfach "mega", meinte die 43 Jahre alte ARD-Fußballexpertin.