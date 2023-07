DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt hat drei Wochen vor der ersten Pokal-Hauptrunde eine weitere Testspielschlappe hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Dino Toppmöller verlor am Samstag in Fulda nach besonders schwacher erster Halbzeit mit 2:3 (0:3) bei Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Jens Petter Hauge und Igor Matanovic erzielten in der zweiten Halbzeit die Tore, die für den Europa-League-Sieger von 2022 nur noch zum Anschluss reichten. Erst am Dienstag hatte Frankfurt eine 1:2-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger hinnehmen müssen.