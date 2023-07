Anders als viele Stars, die in diesem Sommer nach Saudi-Arabien wechseln, verlässt der achtmalige deutsche Fußball-Nationalspieler Amin Younes die Saudi Pro League. Der 29-Jährige stand zuletzt bei Al-Ettifaq FC unter Vertrag, war aber bis zum 30. Juni an den FC Utrecht in den Niederlanden verliehen. "Nach eineinhalb Jahren haben wir uns in freundschaftlichem Einvernehmen entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen", schrieb Younes auf seinem Instagram-Kanal. "Wie den Medien derzeit täglich zu entnehmen ist, befindet sich der Verein, beziehungsweise die ganze Liga aktuell in der kompletten Umstrukturierung und auch ich habe mich dazu entschieden, ab sofort wieder nach einem neuen Abenteuer zu suchen."

In dieser Sommer-Wechselperiode schlossen sich bislang Moussa Dembélé und Jack Hendry Al-Ettifaq an. Auch andere Clubs schlugen in Europa zu und lotsten unter anderem Torjäger Karim Benzema oder auch Innenverteidiger Kalidou Coulibaly sowie Mittelfeldspieler N'Golo Kanté von europäischen Top-Clubs weg nach Saudi-Arabien. Die Vereine locken immer wieder Stars und Trainer aus Europa mit millionenschweren Angeboten zu sich.

Younes wolle sich nach eigenen Angaben in Düsseldorf bei seiner Familie fit halten. "Und dann sehen wir, wo und wann das nächste Abenteuer beginnt", schrieb er.

