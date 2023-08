Stürmer Randal Kolo Muani will den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt offenbar noch in diesem Sommer verlassen. Wie der französische Sender RMC Sport am Freitag berichtete, soll der 24-Jährige bei der Eintracht seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Der Club sei demnach offen für einen Abgang des französischen Nationalspielers, hieß es weiter. Als Interessenten galten zuletzt Paris Saint-Germain und der FC Bayern. Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2027.