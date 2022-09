Vor dem Start in die Champions League bangt sowohl Eintracht Frankfurt als auch RB Leipzig um jeweils einen Leistungsträger. Bei den Hessen droht Kapitän Sebastian Rode am Mittwoch gegen Sporting Lissabon auszufallen, die Sachsen müssen am Dienstag gegen Schachtjor Donezk wahrscheinlich auf Dani Olmo verzichten. Beide Profis mussten am Samstagabend im direkten Bundesligaduell aus Verletzungsgründen vorzeitig ausgewechselt werden.