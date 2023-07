Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Härtetest in Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga nicht bestanden. Der Aufsteiger unterlag am Mittwoch vor 7300 Zuschauern dem englischen Zweitligisten Norwich City mit 0:1 (0:1). Marcelino Nunez erzielte in der 12. Minute das Siegtor für die Gäste. Die beste Chance für die Hessen vergab kurz nach dem Wechsel Fabian Schnellhardt, der mit einem Schuss an Norwich-Torhüter Tim Krul scheiterte.

Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Härtetest in Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga nicht bestanden. Der Aufsteiger unterlag am Mittwoch vor 7300 Zuschauern dem englischen Zweitligisten Norwich City mit 0:1 (0:1). Marcelino Nunez erzielte in der 12. Minute das Siegtor für die Gäste. Die beste Chance für die Hessen vergab kurz nach dem Wechsel Fabian Schnellhardt, der mit einem Schuss an Norwich-Torhüter Tim Krul scheiterte.

Die Lilien mussten ohne ihren Torjäger Phillip Tietz auskommen, dessen Wechsel zum Bundesliga-Rivalen FC Augsburg kurz vor dem Anpfiff als perfekt gemeldet wurde. "Da das Angebot des FC Augsburg unseren Vorstellungen entsprochen hat, haben wir seinem Wechselwunsch zugestimmt", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann zu dem Transfer.

Der 26 Jahre alte Tietz war im Sommer 2021 ablösefrei zu den Lilien gekommen und erzielte in 72 Pflichtspielen 29 Tore. "Ich bedanke mich für zwei wundervolle und emotionale Jahre in Darmstadt, an die ich mich mein Leben lang zurückerinnern werde", sagte Tietz zum Abschied.