Die deutschen Fußballerinnen haben im vorletzten Testspiel vor der WM 2:1 (1:0) gegen Vietnam gewonnen. In Offenbach erzielten Paulina Krumbiegel (3. Minute) und Janina Minge (80.) am Samstag vor 13.652 Fans die Tore für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Thi Thanh Nha Nguyen verkürzte nach einem Konter in der Nachspielzeit auf 2:1 (90.+3).