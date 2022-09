Eintracht Frankfurt droht in den nächsten Spielen der Ausfall von Abwehrspieler Christopher Lenz. Der 27-Jährige schied am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (0:3) zur Halbzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus. "Er hat einen Stich verspürt", berichtete Eintracht-Trainer Oliver Glasner und fügte hinzu: "Wir werden das am Donnerstag abklären, aber ich gehe davon aus, dass er die eine oder andere Woche fehlen wird."