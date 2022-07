Eintracht Frankfurt hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart gewonnen. Beim 5:0 (3:0)-Erfolg am Mittwoch beim FC Astoria Walldorf trafen Jesper Lindström (1. Minute), Filip Kostic (11.), Rafael Borré (23.), Kristijan Jakic (83.) und Lucas Alario (86.) für den Fußball-Bundesligisten. "Das war ein gelungener Auftritt. Ich habe vieles gesehen, was mir gut gefallen hat, aber auch einiges, was nicht so gut war. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg und bereit", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner nach dem Abpfiff beim Pay-TV-Sender Sky.