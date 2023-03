Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Jesper Lindström verzichten. Der dänische Offensivspieler erlitt im Training am Mittwoch eine Verletzung des Sprunggelenks, teilten die Hessen am Abend mit.

Die Übungseinheit hatte der 23-Jährige vorzeitig abbrechen müssen. Gestützt auf die Betreuer humpelte er vom Rasen. Lindström war nach einem Zweikampf mit Abwehrspieler Hrvoje Smolcic in eine Werbebande gerutscht und hatte sich dabei den linken Knöchel verdreht. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Damit fehlt der Rechtsaußen der Eintracht nicht nur am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart und am 15. März (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel. Dort müssen die Frankfurter ohne Fan-Unterstützung auskommen. In Rafael Borré hätte Coach Oliver Glasner einen adäquaten Ersatz für Lindström, der in seinen bisher 31 Saisonspielen neunmal für die Hessen traf.