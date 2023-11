Zum Auftakt der Gruppenphase treten die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Champions League beim FC Rosengård an. Das Team von Trainer Niko Arnautis spielt an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN und Youtube-Kanal von DAZN) auf dem Kunstrasen im 7600 Zuschauer fassenden Stadion Idrottsplats in Malmö beim schwedischen Rekordmeister.

"Wir haben uns einen Platz in der Gruppenphase erträumt, nun ist es so weit", sagte Arnautis und versprach: "Wer unsere Mannschaft kennt, der weiß, dass sie ohne Angst, sondern mit viel Mut, Selbstbewusstsein und Freude auflaufen wird." Am 22. November empfangen die Frankfurterinnen dann Titelverteidiger FC Barcelona mit spanischen Weltmeisterinnen wie Alexia Putellas, Aitana Bonmati und Salma Paralluelo zum ersten Heimspiel. Dritter Gruppengegner ist Benfica Lissabon.

