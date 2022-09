Eintracht-Kapitän Rode vor Comeback in Marseille

Kapitän Sebastian Rode könnte im Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) sein Comeback nach auskurierter Oberschenkelverletzung geben. "Ich bin sehr froh, dass er früher zurück ist als gedacht. Sebastian ist fit. Wir werden aber erst morgen entscheiden, welche Spielzeit er sich zutraut", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Montag. Rode hatte die Blessur vor zehn Tagen im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig erlitten und war in den Partien gegen Sporting Lissabon (0:3) und den VfL Wolfsburg (0:1) ausgefallen.

Nach dem Ausfall von Linksverteidiger Luca Pellegrini deutete Glasner eine Rückkehr zur Dreierkette in der Abwehr mit Oldie Makoto Hasebe im Zentrum an. "Es könnte durchaus sein, dass Makoto einen Startelfeinsatz hat", sagte der Eintracht-Trainer. Evan Ndicka würde in diesem Fall auf die linke Abwehrseite rücken.

