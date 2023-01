Eintracht Frankfurt hofft vor dem Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München am Samstag auf eine schnelle Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp. Er hoffe, dass der Keeper am Freitag mit in die bayerische Landeshauptstadt reisen könne, sagte Trainer Oliver Glasner nach dem 1:1 beim SC Freiburg am Mittwochabend. "Aber ich weiß es noch nicht."