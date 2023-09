Einen Tag nach dem Abgang von Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen den Kolumbianer Rafael Borré verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt für ein Jahr auf Leihbasis. Werder bestätigte am Freitag damit entsprechende Berichte der "Bild" und des Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano.

Einen Tag nach dem Abgang von Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen den Kolumbianer Rafael Borré verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt für ein Jahr auf Leihbasis. Werder bestätigte am Freitag damit entsprechende Berichte der "Bild" und des Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano.

Werder hatte den Bundesliga-Torschützenkönig Füllkrug am Donnerstag an Borussia Dortmund verkauft und suchte nach einem Nachfolger. Borré war zuletzt auch vom FC Valencia in Spanien umworben. Mangels sportlicher Perspektive wollte er die Frankfurter verlassen. Borré war 2021 zur Eintracht gekommen und gewann 2022 mit den Hessen die Europa League. In 63 Bundesliga-Spielen erzielte er zehn Tore für die Frankfurter.

Für das Punktspiel der Bremer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Mainz 05 steht der Nationalspieler noch nicht im Kader. Er werde beim Spiel als Zuschauer dabei sein und die Mannschaft und den Verein kennenlernen, teilte Werder mit. Anschließend wird er am Sonntag zur kolumbianischen Nationalmannschaft fahren.

Homepage von Werder Bremen Mitteilung Werder Bremen