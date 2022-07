Unabhängig vom Ausgang des EM-Endspiels gegen Gastgeber England werden die deutschen Fußballerinnen am Montag in Frankfurt feierlich empfangen. Nach der Rückkehr aus London werde sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf dem Rathausbalkon im Römer den Fans präsentieren, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit.