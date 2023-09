Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat nach der Länderspielpause die zweite Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Hessen unterlagen am Freitagabend zum Auftakt des 6. Spieltages beim SC Paderborn mit 1:2 (1:0). Kianz Froese brachte den SVWW in der 23. Minute in Führung, doch Sebastian Klaas (51.) und Niclas Nadj (60.) drehten nach der Pause das Spiel für Paderborn.