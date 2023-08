Stürmer Randal Kolo Muani vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will einem Medienbericht zufolge zu Paris Saint-Germain wechseln. Der 24-Jährige habe mit dem französischen Topclub bereits eine grundsätzliche mündliche Einigung erzielt, berichtete der TV-Sender Sky am Samstag. Zuvor hatte der französische Sender RMC Sport verkündet, dass Kolo Muani bei der Eintracht seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll.

Stürmer Randal Kolo Muani vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will einem Medienbericht zufolge zu Paris Saint-Germain wechseln. Der 24-Jährige habe mit dem französischen Topclub bereits eine grundsätzliche mündliche Einigung erzielt, berichtete der TV-Sender Sky am Samstag. Zuvor hatte der französische Sender RMC Sport verkündet, dass Kolo Muani bei der Eintracht seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll.

Der Club sei demnach offen für einen Abgang des französischen Nationalspielers, hieß es weiter. "Das sind alles Gerüchte, Spekulationen. Wir haben uns die letzten Wochen ausführlich zu dem Thema geäußert. Es gibt da keinen neuen Stand", sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung am Rande des Testspiels gegen Nottingham Forest, bei dem Kolo Muani am Samstag in der Startelf stand, im Sky-Interview. "Der Status quo ist unverändert. Wir sind froh, dass er da ist. Er ist unser Spieler."

Neben PSG galt zuletzt auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München als Interessant an dem Angreifer. Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2027.

Die Hessen hatten Kolo Muani vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes verpflichtet. Bei der Eintracht avancierte er auf Anhieb zu einem Topstürmer der Bundesliga. In 32 Liga-Partien erzielte der WM-Teilnehmer 15 Tore und gab 14 Vorlagen. Zudem erreichte er mit der Elf des damaligen Trainers Oliver Glasner in der Vorsaison das DFB-Pokalfinale.

Sky-Bericht zu Kolo Muani