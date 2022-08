Toni Kroos ist ein passionierter Titelsammler, doch diese Bilanz dürfte selbst für den Ex-Weltmeister von Real Madrid eine Besonderheit sein: Der 32-Jährige ist nach dem 2:0 im Supercup gegen Eintracht Frankfurt in Helsinki nicht nur Rekordhalter unter den Spielern, sondern auch genauso erfolgreich wie die drei Topclubs in diesem Wettbewerb: der AC Mailand, der FC Barcelona und Real Madrid haben jeweils fünf Titel auf dem Konto. So viele hat nun auch Kroos, der 2013 (mit Bayern) sowie 2014, 2016, 2017 und 2022 mit den Königlichen die Trophäe eroberte.