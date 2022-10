Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 bekommt im DFB-Pokal eine besondere Bühne. Die Lilien von Chefcoach Torsten Lieberknecht empfangen am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) Bundesligist Borussia Mönchengladbach und spielen in der Free-TV-Partie vor einem Millionenpublikum. Sportlich soll nach den starken Zweitliga-Wochen der nächste Coup gelingen. Einen Patzer vermeiden möchte Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt. Die Hessen spielen am frühen Abend (18.00 Uhr/Sky) in der zweiten Runde bei Oberligist Stuttgarter Kickers und gehen nach dem 5:1-Erfolg über Bayer Leverkusen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie.