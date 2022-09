Fan-Vertreter Dario Minden hat die Sportverbände bei der künftigen Vergabe von Großveranstaltungen in die Pflicht genommen. "Der Sport muss ein Rückgrat entwickeln. Der Sport an sich muss sich fragen: Vor welchen Karren lasse ich mich spannen?", sagte der stellvertretende Vorsitzer des Fan-Bündnisses "Unsere Kurve" bei der Veranstaltung "Katar 2022. Nicht unsere WM!" am Samstagabend in Frankfurt.