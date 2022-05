Die Stadt Frankfurt will sich nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung um das Finale der Europa League im Jahr 2026 bemühen. Sport-Dezernent Mike Josef (SPD) sagte der Zeitung dazu: «Europa League und Eintracht, das ist Emotion pur. Unsere Fans, der Verein und unsere Stadt haben es nun verdient, ein Finale in der Europa League im eigenen Stadion zu erleben. Eine bessere Werbung als die unserer Fans und der Mannschaft in den letzten Wochen kann es nicht geben.»

Man wolle nach der Fußball-EM 2024, wo vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale am Main geplant sind, ein weiteres Highlight nach Frankfurt holen. Die nächsten Europa-League-Finals in den Jahren 2023 (Budapest), 2024 (Dublin) und 2025 (Bilbao) sind bereits vergeben. Dieses Jahr kann die Eintracht den Titel holen, am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) steht in Sevilla das Endspiel gegen die Glasgow Rangers an. Sport-Dezernent Josef soll in der kommenden Woche mit dem hessischen Bundesligisten nach Sevilla reisen.