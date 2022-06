DFB-Pokal: Eintracht spielt am 1. August in Magdeburg

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals am 1. August (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Zweitliga-Aufteiger 1. FC Magdeburg antreten. Dies geht aus der zeitgenauen Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch veröffentlichte. Der Bundesligist und DFB-Pokalsieger von 2018 war in der vergangenen Spielzeit schon im Erstrundenspiel beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim ausgeschieden.

Zweitligist Darmstadt 98 muss am 1. August (18.00 Uhr/Sky) zum künftigen Drittligisten FC Ingolstadt reisen. Die Hessen waren in der Vorsaison in der ersten Runde an 1860 München gescheitert. Viertligist Offenbacher Kickers empfängt am 30. Juli (18.00 Uhr/Sky) in Fortuna Düsseldorf ebenfalls einen Club aus der 2. Liga.