Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic leitet am 18. Mai (21.00 Uhr) das Europa-League-Finale zwischen dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und dem schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers. Auch seine beiden Assistenten für das Endspiel in Sevilla, Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic, kommen aus Slowenien, wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch mitteilte.