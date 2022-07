Der Gabelstapler-Hersteller Kion leidet unter gestörten Lieferketten und gestiegenen Kosten. Hinzu kamen Corona-Lockdowns. Auch der Krieg in der Ukraine habe die Lage im zweiten Quartal verschärft, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zwar sorgt das Wachstum in der Logistikbranche für volle Auftragsbücher, operativ verdiente Kion aber deutlich weniger.