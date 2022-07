In den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen hat es im vergangenen Jahr zehn Suizidversuchen und einen Suizid gegeben. Dazu seien neun Fälle registriert worden, bei denen sich Bewohner der Einrichtungen selbst eine Verletzung zufügten, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion in Wiesbaden mitteilte. Im laufenden Jahr hätten sich bislang acht Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes selbst eine Verletzung zugefügt.