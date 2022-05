In der zweiten Tarifrunde für Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken haben die Arbeitgeber ein Gehaltsangebot vorgelegt. Demnach sollen die gut 135.000 Beschäftigten in zwei Stufen 4,5 Prozent mehr Geld bekommen, wie der Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (AVR) am Montagabend mitteilte. Zusätzlich bieten die Arbeitgeber eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro an.