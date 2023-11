Wegen Sachbeschädigung muss sich an diesem Montag (1300 Uhr) ein 54 Jahre alter mutmaßlicher Sympathisant der Klimaschutzgruppe Letzte Generation vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Er soll im April vergangenen Jahres bei einer Protestaktion das Commerzbank-Hochhaus in der Frankfurter Innenstadt mit Öl beschmiert haben. Die Reinigungskosten beliefen sich laut Staatsanwaltschaft auf rund 6300 Euro. Gegen einen Strafbefehl über 3000 Euro Geldstrafe (60 Tagessätze) legte der 54-Jährige Einspruch ein. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.