Nach einer Serie von 14 teilweise gewalttätigen Übergriffen auf Polizeibeamte muss eine 24-Jährige nach einjährigem Psychiatrieaufenthalt nicht wieder in die Klinik zurück. Das Landgericht Frankfurt setzte die angeordnete Unterbringung am Freitag zur Bewährung aus. Als Auflagen setzte die Kammer die Teilnahme an einer ambulanten psychiatrischen Therapie sowie regelmäßige Drogenkontrollen fest. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.