Rund 200 Beschäftigte des privatisierten Uni-Klinikums Gießen und Marburg (UKGM) sind am Dienstag in einen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Verdi hatte die nicht-ärztlichen Beschäftigten des UKGM von Beginn der Früh- bis zum Ende der Spätschicht zu dem befristeten Ausstand aufgerufen. Im Tagesverlauf rechnete eine Verdi-Sprecherin mit insgesamt rund 300 Teilnehmern. Fortgesetzt werden sollen die Aktionen an diesem Donnerstag (24. November). Die Versorgung der Patienten sei derweil gesichert, sagte die Sprecherin. Die Klinik-Geschäftsführung hatte zuvor mit Verdi Notdienstvereinbarungen abgeschlossen.