In Hessen gibt es bislang keine Vereinbarung zur Vergütung von Ärzten für Corona-Impfungen. Die Verbände der Krankenkassen sowie die Ersatzkassen und die Kassenärztliche Vereinigung ständen noch in Verhandlungen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf Anfrage mit. "In der Zwischenzeit wird seitens der Krankenkassen hier das Kostenerstattungsprinzip praktiziert." Dabei könnten Versicherte, die eine Corona-Impfung wünschen, die private Rechnung der Arztpraxis von der Krankenkasse erstattet bekommen.